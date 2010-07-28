На Вінниччині собака покусав 4-річного хлопчика

У Вінницькій області собака покусав 4-річного хлопчика.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України у Вінницькій області, нещасний випадок стався учора в селі Нова Ободівка Тростянецького району.

Хлопчик бавився на власному подвір’ї, в той час як батьки поралися у власних справах. За словами матері, собака відв’язався і почав гратися з хлопчиною. Через лічені хвилини до дорослих долинув крик дитини і гавкіт пса. Вони врятували дитину, але травми виявились серйозними.

На даний час хлопчик перебуває в реанімаційному відділенні Тростянецької центральної районної лікарні у важкому стані з діагнозом - множинні рвані рани голови, обличчя, шиї, правого плечового суглобу, травматичний шок третього ступеня.

За словами старшого інспектора Тростянецького райвідділу МНС в області Віктора ГУЗА, ймовірно причиною нападу стало те, що хлопчик вдарив палицею собаку. Як встановили ветеринари, собака на сказ не хворий.