Суперкорисний рецепт для здорового волосся

Цей спосіб є, мабуть, одним із самих старовинних способів, який полягає в митті волосся молочнокислими продуктами, в основному молочної сироваткою, але можна використовувати і кисляк, деякі застосовують кефір.

Цінність застосування молочної сироватки полягає значній кількості набору мікроелементів, які живлять волосся. Крім того, молочнокислі продукти, створють тонку плівку на волоссі, захищають волосся від впливу лугу в мильному розчині.

Як застосовувати молочну сироватку? Змочіть волосся, накрийте волосся плівкою або спеціальним поліетиленовим пакетиком, а зверху обгорніть рушником. Через 25 - 30 хвилин, промийте волосся пінним розчином з мила типу «Ланоліновое», «Дитяче» і добре прополощіть у теплій воді і відразу після цього прополощіть у підкисленій воді. Воду можна підкислити, вичививши один лимон на два літри очищеної води або додавши одну столову ложку яблучного оцту (не есенції!) на ту ж кількість води.

silk-hair.ru