Кіровоградщина: у ставку потонула жінка разом з дитиною

У селі Первозванівка Кіровоградської області минулої доби у ставку потонула жінка разом з трирічним сином.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області.

Компанія дорослих з дітьми відпочивала на березі водойми, вживаючи алкогольні напої. Одна з жінок взяла хлопчика, щоб разом покупатися. Через деякий час їх відсутність помітили, почались пошуки. Тіло хлопчика через декілька годин допомогли вилучити зі ставка місцеві мешканці. Тіло жінки, яка купалась з дитиною, водолази підняли на поверхню сьогодні зранку.

Як зазначили в управлінні МНС, дорослі, які відпочивали на березі ставка, належать до соціально неблагополучних. Відповідні служби раніше розглядали питання стосовно позбавлення матері загиблого хлопчика батьківських прав.