Завтра - зниження температури і дощі з грозами

Завтра, 29 липня, в Україні очікується незначне зниження температури і дощі з грозами.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, на Лівобережжі та в Криму грозові дощі, подекуди сильні дощі, град та шквали 17-22м/с; на решті території місцями невеликий (в Карпатах помірний) короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 12-17, вдень 22-27°; в східних областях, Криму та Приазов`ї вночі 18-23°, вдень 26-31°, на Луганщині 32-37°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 10-15°. Вітер в Україні північно-західний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с.

У столиці та Київській області завтра місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°, у Києві - вночі 15-17°, вдень 24-26°.

Сьогодні, 28 липня, температура води в Чорному та Азовському морях 26-29°, в Дніпрі біля Києва - 26°.