Кава може зумовити рак молочноі залози

Кава та інші кофеїновмісні продукти можуть впливати на рівень естрогену та інших статевих гормонів у жінок.

Це, на думку американських вчених з Гарвардського університету, є потенційним поясненням факту наявності зв`язку між прийомом кофеїну і виникненням деяких видів раку.

На тему зв`язку кофеїну і раку грудей і яєчників було проведено декілька досліджень. Їх результати важко назвати послідовними.

Виявили зв`зок між прийомом кофеїну й зниженням ризику розвитку раку грудей і яєчників у жінок після менопаузи, але при цьому до менопаузи прийом кофеїну цей ризик, навпаки, підвищував.

Кофеїн впливає на ризик захворювання за допомогою гормонів.

Доктор Джоан Котсопоулос спільно з колегами з Гарвардського університету спробувала перевірити це припущення.

У результаті дослідження з`ясувалося, що чим більше кофеїну надходить в організм жінки до менопаузи, тим менше рівень естрадіолу, однією з форм естрогену, у другій частині менструального циклу.

У жінок після менопаузи відбуваються інші явища: чим більше вони отримують кофеїну, тим вищий у них рівень глобуліну.

Вчені мають у своєму розпорядженні деякі свідчення про те, що високий рівень глобуліну знижує ризик захворювання на рак грудей у період після менопаузи.

Для того, щоб дізнатися, як кофеїн впливає на типи раку, пов`язані з гормонами, необхідні подальші дослідження.

neboley.com.ua