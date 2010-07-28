Херсонщина: наркоділок в очеретах вирощував коноплі

Співробітники Управління СБУ в Херсонській області затримали чоловіка, який вирощував чуйські коноплі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, плантація конопель була замаскована в очеретах неподалік від села Захаровка Новотроїцького району Херсонської області.

Зловмисник був затриманий оперативниками СБУ під час прополки і поливу конопель.

Ціна конопель, яку ділок мав намір вивезти до Росії, перевищує 200 тис. грн.

Співробітники СБУ передали матеріали за цим епізодом до органів МВС, де вирішується питання про порушення справи за ч. 2 ст. 310 (незаконний посів або вирощування конопель) Кримінального кодексу України.

Також повідомляється, що затриманий раніше був засуджений за аналогічний злочин.