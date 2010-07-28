У Дніпрі під Кременчуком масово гине риба

У Дніпрі під Кременчуком Полтавської області масово гине риба.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам керівник Головного управління «Полтавадержрибохорона» Олександр БОНДАРЕНКО.

За його словами, загибла риба зустрічається від Черкас до села Дерєєвка (Кіровоградська область, Онуфрієвський район).

- Основна причина мору – спека, - сказав О.БОНДАРЕНКО.

Цю ж причину називають і в Кременчуцькій СЕС.

«Брак кисню в Дніпрі - сезонне явище. Після цвітіння водорості починають відмирати і відбувається хімічний процес, в результаті якого виділяється марганець, який і забирає з води розчинний кисень. Як наслідок, наступає замор риби і всього живого, а вода набуває рудого відтінку», - сказав в.о. начальника Кременчуцької СЕС Віктор САМОЙЛЕНКО.

Жителі міста вважають, що ще однією причиною мору риби є неправильне регулювання рівня води в Дніпрі.