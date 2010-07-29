У Донецьку неонатологічні відділення отримають кошти на оснащення

У Донецьку цього року з міського бюджету направлять 1 млн. 104 тис. грн. на оснащення неонатологічних відділень лікувально-профілактичних закладів міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, саме така сума була затверджена на останній сесії (23 липня) на реалізацію Програми із забезпечення устаткуванням неонатологічних відділень лікувально-профілактичних закладів міста на 2010 рік.

У міськраді підкреслили, що головна мета даної Програми полягає в організації висококваліфікованої неонатологічної допомоги на необхідному рівні шляхом упровадження сучасних медичних технологій, відповідно до Державної програми «Репродуктивне здоров`я нації на період до 2015 року», в поліпшенні репродуктивного здоров`я населення і демографічної ситуації. Дана програма ставить перед собою завдання зниження дитячої смертності на 10-20%.

У прес-службі міськради нагадали, що із збільшенням кількості новонароджених з критичною масою тіла, на даний час у Донецьку недостатня кількість сучасної апаратури для проведення інтенсивної терапії цієї категорії дітей. У зв`язку з цим, Донецькою міською радою ухвалене рішення про забезпечення всіх неонатологічних відділень лікувально-профілактичних закладів необхідним устаткуванням впродовж 2010 року, причому, фінансове забезпечення заходів здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, додали у прес-службі.