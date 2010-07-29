Луганщина: горять майже 200 га ліси. Евакуйовано дитячий табір

У Луганській області горить ліс на площі близько 200 гектарів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Міністерства з надзвичайних ситуацій в області, пожежа виникла на території Північнодонецького і Новоайдарського лісомисливських господарств близько 12-ї години 28 липня.

Через високу температуру повітря і посилення вітру вогонь протягом кількох годин розповсюдився на площі близько 200 га.

У зв`язку з швидким розповсюдженням пожежі на місце надзвичайної ситуації було додатково направлено особовий склад, а також техніку від ГУ МНС в Донецькій і Харківській областей і вертоліт Мі-8 з водозливним пристроєм.

Штабом ліквідації пожежі з урахуванням можливих напрямів його розповсюдження було здійснено перерозподіл залучених сил і засобів і організовано гасіння на найбільш небезпечних напрямах.

Під час проведення робіт з ліквідації пожежі було ухвалене рішення про евакуацію дітей і обслуговуючого персоналу (285 осіб) дитячого табору «Гагаринець». Загрози розповсюдження вогню до населених пунктів і табору «Гагаринець» немає.

Ситуація повністю контрольована, запевняють у ГУ МНС.

Всього до ліквідації лісової пожежі залучено 692 осіб, а також 86 одиниць техніки.