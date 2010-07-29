Потрібно 21 000 грн для сліпої дівчинки з пухлиною мозку!

В Анжели Онопко – пухлина головного мозку. Через неї дівчинка повністю осліпла. Дівчинку прооперували в Інституті нейрохірургії. Але хірурги змогли видалити тільки частину пухлини. Зараз Анжелі необхідна хіміотерапія. Вартість ліків – 21 000 грн.

Мама Анжели виховує доньку сама. Живуть вони на зарплатню в 600 гривень. Тож, 21 000 грн. – сума для мами з Анжелою – величезна. Гроші потрібно зібрати якомога швидше. Відкладати лікування не можна. Інакше пухлина може знову почати рости. Допоможіть мамі вилікувати єдину донечку!

Телефон мами, Наталі: 096-26-22-777, 050-85-35-103.

Реквізити для надання допомоги:

Отримувач: КБ ПриватБанк

ЕГРПОУ: 14360570

МФО: 305299

Номер рахунку: 29244825509100

ИНН 3085114063

Онопко Наталія Сергіївна

Призначення платежу: поповнення карткового рахунку 6762 4620 5048 6437, благодійна допомога на лікування доньки Анжели Онопко.