В Україні 5 тис батьків забули зареєструвати своїх дітей

В Україні з початку року органами реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) було складено 5 тис. 317 протоколів про порушення терміну реєстрації новонароджених.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту з посиланням на міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Кількість протоколів про порушення без поважних причин термінів реєстрації склала понад 2% від загальної кількості зареєстрованих дітей.

При цьому постійними та багаторічними лідерами з невчасної реєстрації новонароджених є батьки, які мешкають у м. Києві, Одеській та Дніпропетровській областях. З року в рік у цих регіонах фіксується переважна більшість випадків несвоєчасної реєстрації народження дитини, зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ, посилаючись на статистичні дані органів РАЦС.

Так, наприклад, з початку 2010 року на вказані три регіони припадало понад 40% протоколів про порушення терміну реєстрації новонароджених.

При цьому якщо в Дніпропетровській області 707 випадків несвоєчасної реєстрації новонароджених припадало на майже 35 тис. народжень, що у 2010 році є найбільшим показником в Україні, то Одеська область та Київ мали ще більшу кількість порушень – відповідно 729 та 745 – при втричі меншій народжуваності, ніж на Дніпропетровщині.

Міністр юстиції нагадав, що місячний термін для реєстрації новонародженої дитини було запроваджено 1 січня 2004 року Сімейним кодексом України. Кодексом передбачена відповідальність батьків у вигляді сплати штрафу, якщо дитину без поважних причин не було зареєстровано у встановлений термін.

Як повідомлялося, з початку 2010 року органами РАЦС в Україні було зареєстровано майже 250 тис. народжень.