Вчені з'ясували, коли настає сімейне щастя

Британські вчені в ході дослідження визначили період, коли настає гармонія в родині.

Опитування, в якому взяли участь 4 тисячі британців, показав, що щастя в сім`ї настає через 2 роки 11 місяців і 8 днів. Дослідження показало, що перед третьою річницею чоловік і дружина остаточно змиряються зі звичками один одного, які їх раніше дратували.

До того ж, у цей період стають чіткими плани на майбутнє. Учені також визначили, що через 2 роки і 4 місяці сексуальне життя подружньої пари стає як ніколи гармонійним. До цього часу партнери адаптуються один до одного і відчувають максимальне задоволення від близькості.

news.open.by