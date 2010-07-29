Вчені з'ясували, коли настає сімейне щастя
12:11, 29 липня 2010Країна
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Змиріться зі звичками партнерів
Британські вчені в ході дослідження визначили період, коли настає гармонія в родині.
Опитування, в якому взяли участь 4 тисячі британців, показав, що щастя в сім`ї настає через 2 роки 11 місяців і 8 днів. Дослідження показало, що перед третьою річницею чоловік і дружина остаточно змиряються зі звичками один одного, які їх раніше дратували.
До того ж, у цей період стають чіткими плани на майбутнє. Учені також визначили, що через 2 роки і 4 місяці сексуальне життя подружньої пари стає як ніколи гармонійним. До цього часу партнери адаптуються один до одного і відчувають максимальне задоволення від близькості.
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