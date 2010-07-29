Чи варто боятися рентгена

Рентгенологічне обстеження - одне з найпоширеніших та інформативних методів діагностики. Проте, на жаль, рентгенівське випромінювання не є безпечним. Тому зрозумілі сумніви та побоювання батьків, якщо дитині призначена така діагностична процедура.

Однак потрібно знати, що жоден лікар не призначить цей метод обстеження, якщо для нього немає прямих показань. І користь від нього набагато перевищує потенційну шкоду від рентгенологічного випромінювання.

Так, рентген необхідний у тому випадку, якщо без нього неможливо встановити точний діагноз, отже й визначити стратегію лікування. Наприклад, при будь-яких підозрах на переломи й інші ушкодження кісток. Також деякі скарги дитини на біль у внутрішніх органах, вимагають такого обстеження.

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