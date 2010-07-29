Антиперспіранти можуть викликати рак молочної залози

Вчені підрахували: протягом життя людина виділяє 20 тисяч літрів поту. Причому більша частина вологи з нас випливає влітку ...

Якщо при кімнатній температурі (20-26 градусів) ми втрачаємо близько 0,5 літра вологи за добу, то в спеку цей показник збільшується до 1-1,5 літра. Однак пітливість в спеку - явище не тільки природне, а й життєво необхідне.

На підтримку змокрілих пахв

- Виділення поту - захисна реакція організму, - розповідає Володимир Остапішін, д. м. н., Професор, директор Науково-дослідного центру курортології та реабілітації ФМБА РФ. - Потовиділення дозволяє контролювати температуру тіла (при виділенні вологи вона знижується) та активізувати обмін речовин. Мокрі пахви в спеку у відомому сенсі рятують нам життя. А блокувати потовиділення-повністю або частково - небажано і навіть небезпечно.

Проте мало хто без здригання може наблизитися до людини, з якого піт тече струмками. Тому влітку ми щедро мажемся дезодорантами і антиперспірантами, незважаючи на застереження щодо їхньої потенційної небезпеки для здоров`я.

Особливо багато нарікань викликають антиперспіранти. На відміну від дезодорантів, які просто заглушують запах поту, антиперспіранти перешкоджають потовиділенню. Поєднання алюмінію та цинку, що входять до їхнього складу, закривають сальні залози. При цьому піт виробляється, але на поверхню шкіри не потрапляє. Зрозуміло, що "замикати" піт, з яким з організму виводяться токсичні речовини, не корисно.

А нещодавно з`явилися дані про те, що тривале використання антиперспірантів може спровокувати ... рак молочної залози. Як з`ясувалося, шкіра пахв, особливо після гоління, поглинає алюміній - головна діюча речовина антиперспірантів. Потрапляючи в організм, ця речовина імітує дію гормону естрогену, який сприяє злоякісному переродженню клітин молочної залози. Щоправда, керівники дослідження запевняють, що прямих доказів взаємозв`язку алюмінію і раку немає. Проте в тканинах онкохворих, які піддалися ампутації молочних залоз, виявляють великі дози алюмінію. Лікарі вважають, що антиперспіранти шкідливі не тільки з точки зору онкології.

- Піт, застояний у протоках, може викликати локальний набряк тканин, а при приєднанні вторинної інфекції - нагноєння, - попереджає Ганна Стенько, д. м. н., Заввідділенням Інституту пластичної хірургії і косметології. -Використання антиперспірантів при посиленому потовиділенні (у спеку, при фізичних навантаженнях) небажано. Антиперспіранти краще застосовувати не частіше 2-3 разів на тиждень і обов`язково змивати перед сном.

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