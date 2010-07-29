У вересні проведуть засідання РНБО щодо наркозлочинності
Пріоритет роботи СБУ
За дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на вересень поточного року заплановане спеціальне засідання Ради національної безпеки та оборони „Про стан протидії наркоманії, злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в Україні та шляхи їх нейтралізації".
Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора у Дніпропетровську під час наради керівників спецпідрозділів Служби безпеки України з 15 областей України повідомив перший заступник голови СБУ Володимир РОКИТСЬКИЙ.
За його словами, боротьба з незаконним обігом наркотиків та організованою злочинністю є одним з пріоритетних напрямків роботи СБУ. Наразі ця робота переходить на якісно новий рівень, додав він.
„Спецпідрозділи СБУ повинні стати важливим елементом у загальнодержавній системі боротьби з наркобізнесом, зокрема у сфері протидії зрощенню криміналітету з представниками правоохоронних органів”, - наголосив В.РОКИТСЬКИЙ.
Він повідомив, що cпецпідрозділами СБУ спільно з правоохоронними органами країн Східної Європи, США та у взаємодії з МВС України у першому півріччі поточного року виявлено та припинено 457 злочинів, пов`язаних з незаконними операціями з наркотиками, проти 446 злочинів за аналогічний період 2009 року. У 89 випадках не допущено контрабанду наркотиків. Викрито та припинено діяльність 18 організованих злочинних груп, стосовно членів яких порушено 21 кримінальну справу.
Всього впродовж вказаного періоду з незаконного обігу вилучено більше тонни наркотиків: з них понад 768 кг кокаїну, 2,1 кг героїну, 230 кг трамадолу, 1,4 кг синтетичних наркотиків, а також 50,2 кг психотропних речовин, 401,1 кг прекурсорів.