У вересні проведуть засідання РНБО щодо наркозлочинності

За дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на вересень поточного року заплановане спеціальне засідання Ради національної безпеки та оборони „Про стан протидії наркоманії, злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в Україні та шляхи їх нейтралізації".

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора у Дніпропетровську під час наради керівників спецпідрозділів Служби безпеки України з 15 областей України повідомив перший заступник голови СБУ Володимир РОКИТСЬКИЙ.

За його словами, боротьба з незаконним обігом наркотиків та організованою злочинністю є одним з пріоритетних напрямків роботи СБУ. Наразі ця робота переходить на якісно новий рівень, додав він.

„Спецпідрозділи СБУ повинні стати важливим елементом у загальнодержавній системі боротьби з наркобізнесом, зокрема у сфері протидії зрощенню криміналітету з представниками правоохоронних органів”, - наголосив В.РОКИТСЬКИЙ.

Він повідомив, що cпецпідрозділами СБУ спільно з правоохоронними органами країн Східної Європи, США та у взаємодії з МВС України у першому півріччі поточного року виявлено та припинено 457 злочинів, пов`язаних з незаконними операціями з наркотиками, проти 446 злочинів за аналогічний період 2009 року. У 89 випадках не допущено контрабанду наркотиків. Викрито та припинено діяльність 18 організованих злочинних груп, стосовно членів яких порушено 21 кримінальну справу.

Всього впродовж вказаного періоду з незаконного обігу вилучено більше тонни наркотиків: з них понад 768 кг кокаїну, 2,1 кг героїну, 230 кг трамадолу, 1,4 кг синтетичних наркотиків, а також 50,2 кг психотропних речовин, 401,1 кг прекурсорів.