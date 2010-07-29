Харківщина: від удару блискавки загинула жінка
13:47, 29 липня 2010Країна
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Була на пасовищі
У Харківські області від удару блискавки загинула жінка.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося 28 липня в Коломацькому районі.
Тіло 54-річної мешканки селища Божківка, смерть якої настала внаслідок ураження блискавкою під час грози, було знайдене на пасовищі поблизу селища Логвинівка.
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