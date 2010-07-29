Довгоочікуваної прохолоди в Україні не буде

Довгоочікуваної прохолоди на території України поки що не передбачається.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 30 липня, без опадів, лише вночі та вранці у східній частині короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура у західних, північних та більшості центральних областей вночі 12-17°, вдень 25-30°; на решті території вночі 16-21°, на узбережжі морів до 25°, вдень 28-33°, на крайньому сході до 36°.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 12-17°, вдень 25-30°; у Києві - вночі 15-17°, вдень 28-30°.

Сьогодні, 29 липня, температура води в Чорному та Азовському морях 25-27°, в Дніпрі біля Києва - 26°.