Температура в Україні в серпні може сягнути 42 градусів

Температура в серпні може сягнути 42 градусів

Такий прогноз зробив голова Укргідромедцентру Микола Кульбіда.

"Чим можна пояснити таку спеку? По-перше, це конкретною синоптичною ситуацією, яка вже тривалий час, починаючи з червня, практично не змінюється, і яка створює умови для переміщення повітряних мас з території середньої та нижньої Волги і Північного Кавказу. Саме над цими територіями в значній мірі обезлісненими, степовими, створюються всі умови для прогрівання приземного шару повітря до температур від 40 до 43 градусів", - зазначив синоптик.

"І саме східним та південно-східними вітрами в Україну приходить це розпечене повітря. Вчора вперше в Україні температура в Україні досягла відмітки в 40 градусів. Така температура була зафіксована в Луганській області", - додав він.

За словами Кульбіди, точних прогнозів на місяць вперед немає, але можна з впевненістю говорити, спека в Україні протримається як мінімум до середини серпня.

"Думаю, що в серпні якраз на території України згідно розрахунків мають відмічатися найвищі для цього року температури повітря, які можуть досягати відмітки в 40-42 градуси у більшості регіонів, за винятком західних областей", - спрогнозував він.

Водночас синоптик додав, що в другій половині місяця зростає імовірність зміни повітряних мас, тобто зниження температурного режиму

Українська правда