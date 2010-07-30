В Україні провели унікальну операцію на серці немовляти

Фахівці Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.Амосова Академії медичних наук України провели надскладну унікальну операцію дитині з синдромом гіпоплазії серця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, бригада лікарів Інституту ім. Амосова, очолювана професором Василем ЛОЗОРИШИНЦЕМ, вперше в Україні провела успішне оперативне втручання з метою лікування вродженого дефекту – синдрому гіпоплазії серця – немовляті віком 11 днів та вагою у 3,5 кг.

За словами В.ЛАЗОРИШИНЦЯ, раніше встановлення такого діагнозу вважалося смертельним вироком для пацієнтів. “Без спеціалізованої кардіохірургічної допомоги 100% дітей з даною вадою гинули протягом перших тижнів життя. На сьогоднішній день ситуація змінилася і досвід проведеної операції допоможе врятувати нові життя дітей», - підкреслив кардіохірург.

”Українські медики вперше провели надзвичайно складну і унікальну операцію дитині з діагнозом гіпоплазія серця. Така операція вже сьогодні дає надію сотням українських дітей, які досі не мали шансів на життя”, - також заявив міністр охорони здоров’я Зіновій МИТНИК.