Про що розкажуть зуби?

Білосніжна посмішка на всі 32 - свідоцтво не тільки гарного догляду за порожниною рота, але і відмінного здоров`я. Про це розповіли шведські вчені, яким вдалося встановити залежність між кількістю «своїх» зубів у людини і ризиком розвитку складних захворювань. Протягом 12 років вчені спостерігали за 7, 5 тис. жінок і чоловіків і дійшли висновку, що за кількістю зубів можна визначити ризик смерті через ішемічну хворобу серця. Таким чином, що більше штучних зубів, то вища ймовірність постраждати від інфаркту.

Аналіз отриманих даних показав, що ті, у кого 10 і менше своїх зубів, в 7 разів частіше помирають через інфаркт, ніж люди тієї ж статі і віку, у яких 25 зубів.

Кількість зубів - показник того, скільки запальних захворювань порожнини рота людина перенесла протягом свого життя. А такі недуги, як відомо, є чинником ризику ішемічної хвороби серця.

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