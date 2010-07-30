Хмельниччина: госпіталізовано гостей, які отруїлися на хрестинах

У Хмельницькій області госпіталізовано 18 осіб, які отруїлися на хрестинах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 29 липня до інфекційних відділень Летавської дільничної, Чемеровецької центральної районної та Хмельницької міської лікарень з ознаками харчового отруєння (гострий ентероколіт) госпіталізовано 18 осіб (в тому числі двоє дітей), які 28 липня були на хрестинах у с. Летава та вживали страви домашнього приготування. Всього на хрестинах було 47 осіб.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.