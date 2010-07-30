Про що попереджає неспокійний сон

Вчені знову знайшли зв`язок між станом сну людини і його здоров`ям. На цей раз вдалося з`ясувати, що означає, коли чоловік або жінка здригається уві сні.

Неконтрольовані різкі рухи тіла уві сні означають, що людина схильна до розвитку хвороби Паркінсона і слабоумства. Найбільш ймовірно, що ці ментальні недуги проявлять себе у старшому віці.

Спеціаліст з Mayo Clinic in Rochester в Рочестері (Англія) встановив, що перші ознаки захворювання можуть з`явитися під час сну ще за 15 років до прояву тої чи іншої розумової недуги, пише Daily Mail.

Пояснити взаємозв`язок між імовірністю виникнення хвороби і неконтрольованими рухами тіла уві сні вчені пояснити не змогли. Для цього їм потрібні додаткові дослідження.

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