Як схуднути за один день: рекомендації зірок шоу-бізнесу

Всім давно відомо, що для того, щоб добре виглядати, треба регулярно відвідувати тренажерний зал, дотримуватися дієти, вести здоровий спосіб життя. Виходить це далеко не у всіх, і багато хто з цим мириться. Однак коли справа доходить до вечірки, то тут кожна дівчина хоче показати себе винятково з найкращого боку.

Існує безліч різних дієт і оздоровчих програм, спрямованих на зниження ваги, але що робити, якщо до вечірки залишився один день?

Не варто впадати у відчай. Сьогодні на допомогу всім тим, хто опинився в настільки скрутній ситуації, приходять зірки шоу-бізнесу зі своїми безцінними порадами про те, як схуднути за один день і вже до вечора бути в центрі уваги на будь-якій вечірці.

1. За день до вечірки ви можете зробити свій живіт пласким, якщо скоротите вміст рідини в організмі, радить відома співачка Мерайя Керрі. Ви можете або просто вживати менше рідини, або придбати в аптеці спеціальні препарати на основі морських солей і водоростей, які знижують вміст рідини в організмі. На наступний день, однак, не рекомендується вживати багато води, солі та цукру. Це може негативно позначитися на вашому здоров`ї.

2. Вікторія Бекхем радить скористатися загаром. Необхідно нанести тонкий шар автозагара на ті місця, які ви хочете приховати. Якщо зробити все правильно, то складеться враження, що у вас там м`язи, а не жир. Проте, щоб не вийшло гірше, Вікторія радить звернутися до спеціального салону, де рішенням вашої проблеми займуться професіонали.

3. Візажисти багатьох знаменитостей говорять, що багато недоліків вашого тіла можна виправити за допомогою макіяжу. Збільшивши виразність очей, губ і вилиць, можна створити ілюзію витонченого обличчя. Якщо все зробити правильно, то погляди багатьох будуть звернені на ваше обличчя, а не на тіло.

4. Бріджит Джонс радить піддягати щільно облягають еластичні шорти. Цьому вона навчилася у своєї бабусі. Їх можна придбати в аптеці або спортивному магазині.

5. Слідкуйте за поставою. У цьому нічого нового немає, однак правильна постава "зробить" вас вищою на 2-3 сантиметри, а значить, стрункішою. Стилісти рекомендують рівно тримати голову над широко розправленими плечима. Підборіддя має бути злегка піднятим. Нічого складного в цьому немає, єдина трудність полягає в тому, щоб зробити правильну поставу своєю звичкою.

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