Цілительку затримали за викочування яйцями

Співробітники міліції підмосковної Балашихи (Росія) затримали цілительку з Абхазії, яка "заробляла" великі суми грошей викочуванням курячими яйцями.

Як розповіли у прес-службі Балашихинського УВС, 25 липня в ОБЕП управління звернулася 69-річна мешканка Реутова, що заплатила шахрайці 600 тисяч рублів. Жінка дізналася про цілительку на ім`я Марина від своїх знайомих і звернулася до неї для лікування свого захворювання. Чим саме страждає потерпіла, не уточнюється.

Марина погодилася допомогти, сказавши, що жінці необхідно пройти чотири сеанси лікування. За кожний з них вона встановила плату в розмірі 150 тисяч рублів. Сеанси полягали в читанні замовлянь і викочуванні курячими яйцями.

Як і слід було очікувати, терапевтичного ефекту ці дії не мали. Коли жінка, не відчувши покращення, зажадала свої гроші назад, цілителька почала переховуватися. Обдурена пацієнтка звернулася до міліції.

Співробітники оперативної служби невдовзі затримали 47-річну шахрайку з Абхазії. В даний час проводиться перевірка її причетності до аналогічних злочинів та вирішується питання про порушення кримінальної справи.

medportal.ru