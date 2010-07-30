4 прості вправи поліпшать пам'ять

Спробуй поліпшити свою пам`ять простими вправами.

Розбуди свій мозок. Більшість наших реакцій абсолютно автоматичні. Мозок одного разу прийняв запропоновану йому інформацію як базову і щодня «запускає» алгоритм рухів, інтелектуальних та емоційних реакцій.

Скажи, якою ногою ти щодня стаєш на сходинку ескалатора? Однією і тією ж, так? Не набридло? Спробуй зробити інакше.

Далі: звикл тримати трубку біля правого вуха? Тримай у лівого. Поміняй алгоритм початку робочого дня. «Прокинувшись», мозок стане працювати ефективніше.

Залучай асоціації. Кожного разу, стикнувшись з новим для тебе визначенням або прізвищем нового співробітника, основною ознакою нового (124 на цьому тижні) товару, придумай для них коротенький мультик, зв`язавши одиничне поняття смисловим рядом.

Вчи напам`ять вірші чи прозу. Трохи стомлює, але дуже ефективна вправа! Так, треба попрацювати, але що ж робити?! Заучувати слід тільки те, що тобі подобається, щоб мозок не «збунтувався». Радій через, уявляючи, як здивуєш отчуючих, прочитавши раптом вірші Бродського ... А раптом це стане вирішальним моментом у твоїй долі?

Але не зубри: вчені довели, що навіть регулярні спроби механічного запам`ятовування ефекту не дають. Відштовхнися від сенсу, логіки того, що ти заучуєш. Роби перерви, переключаючись на іншу діяльність. Буди свій мозок!

Прокручуй свій день. Лягаючи спати, в найдрібніших деталях згадуй, що ти сьогодні робила. Іди від вечора до ранку. Але згадуй не тільки те, що тебе зачепило. Скажи, чи пам`ятаєш, хто цілих півгодини стояв з тобою поруч у метро? А чи стояли машини біля офісу? Тощо.

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