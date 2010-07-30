Чернігівщина: через падіння дерева загинув юнак

У Чернігівській області внаслідок падіння дерева загинув юнак.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, у с. Бондарівка Сосницького району поблизу сільського клубу порив вітру зламав частину тополі, яка росла над проїжджою частиною. Дерево впало на двох осіб, жителів села Прачі Борзнянського району, що проїжджали поруч на мопеді.

Внаслідок цього водій мопеду і пасажир зазнали тілесних ушкоджень. Одного постраждалого, 1994 року народження, каретою швидкої медичної допомоги було доставлено до приймального відділення Сосницької центральної районної лікарні, де він від отриманих травм помер. Інший постраждалий за медичною допомогою не звертався.