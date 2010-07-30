Кабмін впроваджує електронну форму ведення Держреєстру ліків

Кабінет міністрів України постановою № 645 від 28 липня 2010 року вніс зміни до положення про Державний реєстр лікарських засобів, згідно з якими запроваджується електронна форма ведення держреєстру ліків.

Текст відповідної постанови за підписом прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщений на Урядовому порталі.

Уряд також постановив, що порядок ведення реєстру у електронному вигляді визначатиметься Міністерством охорони здоров`я.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою № 411від 31 березня 2004 року затвердив положення про Державний реєстр лікарських засобів, яке передбачало можливість ведення реєстр у двох формах - у вигляді журналу за формою, встановленою МОЗ, з пронумерованими сторінками, прошнурованого та скріпленого печаткою МОЗ, а також на електронних носіях.

Довідка УНІАН. Державний реєстр лікарських засобів містить відомості про лікарські засоби, дозволені для виробництва і застосування в Україні.

Держреєстр ведеться з метою забезпечення ідентифікації суб`єктів підприємницької діяльності, що здійснюють виробництво та реалізацію лікарських засобів на професійній основі з дотриманням відповідних стандартів та правил у цій сфері.

Крім того, держреєстр дозволяє вести статистичні спостереження у сфері обігу лікарських засобів.