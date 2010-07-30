У Тернополі презентували санітарно-побутовий поїзд

У Тернополі презентували новий санітарно-побутовий поїзд. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі «Львівської залізниці», складається поїзд з двох вагонів. У рефрижераторному вагоні розміщено службове купе, санвузол та кухню для обслуговуючого персоналу, а для колійників – роздягальню, душову та сушарку. В душових кабінках одночасно можуть приймати душ 12 осіб. Роздягальня розрахована на 15 осіб, а сушарка – на 50-60 комплектів спецодягу та спецвзуття, яке сохне при температурі 40-45 градусів. Виготовили санітарно-побутовий поїзд у пасажирському вагонному депо Тернопіль за 50 днів, вартість його становить 880 тис. грн. У разі, якщо б такий поїзд робили у заводських умовах, його ціна була б у рази вищою, зауважують в прес-центрі.

Санітарно-побутовий комплекс на колесах вперше розроблений у травні 2008 року з ініціативи начальника депо Тернопіль Івана ІВАНОВА. Поїзд використовували для забезпечення умов праці і відпочинку колійників на віддалених від інфраструктури ділянках залізниці у будь-яку пору року. Перший санітарно-побутовий поїзд складався із вагона, де розміщувалася дизель-електростанція, вагона-лазні, вагона-сушарки та двох 60-тонних цистерн, одна з яких призначена під воду для душових кабін, а інша – для відпрацьованої води.

Після того, як керівництво Укрзалізниці позитивно оцінило запровадження такого потяга, у депо Тернопіль виготовили ще один, осучаснивши його та зробивши більш компактним. Наразі аналогів такому побутовому комплексу в Україні немає.