У Севастополі з початку року виявлено 26 наркопритонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник відділу з питань боротьби з незаконним оборотом наркотиків Управління МВС у Севастополі Олександр ПОДДУБОВ.

За його словами, в першому півріччі в місті виявлено 317 злочинів у сфері незаконного обороту наркотиків, з яких більш як половина, - тяжкі і особливо тяжкі. За незаконний збут наркотичних засобів цього року порушено 143 кримінальні справи, з них 10 - щодо групи осіб. Співробітниками міліції виявлено 37 злочинів, пов`язаних з незаконним зберіганням прекурсорів. Виявлено одну нарколабораторію.

Крім того, за інформацією О.ПОДДУБОВА, скоєно три злочини, пов`язані з використанням коштів, здобутих незаконним шляхом від обороту наркотиків, 8 злочинів, пов`язаних з вирощуванням рослин, які містять наркотики, і 91 злочин, пов`язаний з незаконним зберіганням, придбанням, перевезенням наркотиків без мети збуту.

На брифінгу також повідомили, що цього року порушено 7 кримінальних справ щодо осіб, які схиляють до вживання наркотиків, з них три - щодо осіб, які залучають неповнолітніх до вживання наркотиків.

З незаконного обороту вилучено більш як три тисячі грамів наркотичних засобів і психотропних речовин.

До адміністративної відповідальності за незаконний оборот наркотиків притягнуто 207 осіб.

Також за інформацією О.ПОДДУБОВА, на оперативному обліку в УМВС України в Севастополі станом на 1 липня 2010 року перебуває 2 тисячі 346 осіб, які допускають немедичне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин. Співробітниками міліції поставлено на облік в першому півріччі 79 наркоманів.