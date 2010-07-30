В Україні - новий головний санітарний лікар

Міністр охорони здоров’я України Зіновій МИТНИК на апаратній нараді представив колективу МОЗ нового головного державного санітарного лікаря України Сергія РИЖЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, С.РИЖЕНКО до призначення працював головним державним санітарним лікарем Дніпропетровщини.

* * *Народився 1 вересня 1963 року в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області. Закінчив Дніпропетровський медичний інститут, після чого працював в управлінні охорони здоров’я Дніпропетровського міськвиконкому головним лікарем Дніпропетровської міської клінічної лікарні №7.

С.РИЖЕНКО має ступінь доктора медичних наук та звання Заслуженого лікаря України.

Одружений, виховує двох доньок