У Росії згоріла тисяча будинків, без притулку - 2 тис осіб

У Росії в результаті пожеж згоріли більш як тисяча будинків, без притулку лишилися понад 2 тисячі людей.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це повідомив голова МНС Росії Сергій ШОЙГУ на нараді з питань ситуації, що склалася у зв`язку з пожежами.

«У нас на цю годину втрачено, знищено 1170 будинків, без притулку залишилися 2178 осіб», - сказав С.ШОЙГУ.

За його словами, загалом у Росії до гасіння пожеж залучено 238 тис. людей, 25 тисяч одиниць техніки, 226 повітряних суден.

Він відзначив, що в Центральний і Приволзький федеральні округи перекинуто сили з Уральського федерального округу.

«Зараз ми розглядаємо питання про перекидання сюди сил із Сибірського федерального округу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 липня, прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив про складну ситуацію у зв`язку з пожежами в 14 регіонах РФ.

За даними МНС, у Нижньогородській області Росії в результаті лісових пожеж, що перекинулися на житлові будинки, загинуло дев‘ять осіб.