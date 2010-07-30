З метро судитимуться через спеку у вагонах і на станціях

У Міщанському суді Москви (Росія) 16 серпня почнеться процес за позовом Товариства захисту прав споживачів (ТЗПС) до столичного метро, поданого через спеку і духоти на станціях та у вагонах підземки.

"На 16 серпня призначено досудова підготовка за даним позовом", - повідомили сьогодні в суді. Співрозмовник агентства зазначила, що дана стадія процесу проходить у закритому режимі. На засіданні буде вирішено питання, чи готові сторони до розгляду позову, а потім суддя призначить дату розгляду по суті.

У своєму позові ТЗПС відзначає, що не відповідає санітарним нормам спеку у вагонах потягів - температурні рекорди в "підземці" досягають 32 градусів, у той час як санітарні норми складають 28 градусів. "Проблема з кондиціонуванням повітря у столичній підземці є вже не один рік. І розмови про її вирішення ведуться давно. Ось тільки керівництво метрополітену поки нічого не зробило, щоб змінити ситуацію. ТЗПС має намір за допомогою подачі позову змусити метрополітен перейти від слів до справи", - заявили в суспільстві.

У поширених раніше повідомленнях наголошувалося, що пасажири змушені перебувати в задушливих поїздах з несправною системою кондиціонування, ризикуючи при цьому своїм здоров`ям. Крім того, рівень шуму в поїздах значно вище гранично допустимих показників. Згідно з санітарними правилами, шум у пасажирських приміщеннях не повинен перевищувати 70 децибел.

ami-tass.ru