В Україні через спеку обідня перерва буде з 13. до 17.00?

У серпні в Україні очікується незвично спекотна погода - плюс 40-42 градуси. У зв`язку з такими погодними умовами санітарна служба дала рекомендації, як послабити несприятливий вплив високої температури у житлових і громадських будівлях, а також офісних приміщеннях.

Як повідомляє прес-служба МОЗ України, у спеку рекомендується застосовувати сонцезахисні пристрої на вікнах, локальні і звичайні електричні кондиціонери, централізовані системи кондиціонування, охолодження та вентиляції в будівлях.

Крім того, Мінохоронздоров`я наполягає на адміністративному регулюванні режиму праці (скорочення робочого дня, зміну початку і закінчення робочого дня).

Медики радять збільшити обідню перерву працівників до 3-4-ої години, виключивши роботу в жаркий період з 13 до 16 години.

Працівникам з хронічною патологією, особливо серцево-судинної системи, рекомендують проконсультуватися з лікарем.

Раніше, за прикладом міст південних країн (Іспанії, Італії, Греції), на деяких київських підприємствах ввели сієсту - збільшили перерви і починають працювати в більш ранній час.

Глава Укргідрометцентру Микола Кульбіда прогнозує, що в серпні на території більшої частини України температура повітря може досягати +40 ... +42 градуси.