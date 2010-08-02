Літнє читання покращує грамотність дітей

Літо - чудовий час для покращення навичок читання у дітей, вважають експерти Університету Теннесі /США/. Діти, які не відкривають книги влітку, втрачають два-три місяці розвитку навичок читання, говорить професор Річард Аллінгтон. За його словами, кожні два-три роки діти, які не читають влітку, все більше відстають у навчанні від однолітків-книголюбів.

Протягом трьох років дослідники в літній сезон пропонували 852 школярам 1-2 класів вибрати самостійно книги для читання в канікули, а 478 учнів набрали для контрольної групи. Було відмічено, що літнє читання навіть більш ефективне для академічної успішності дітей, ніж уроки читання на шкільних заняттях. Фахівці закликають батьків привчати дітей до читання влітку, тому що завдяки такій корисній звичці дитина не тільки швидше вчиться читати, але й поліпшує загальну грамотність.

ami-tass.ru