У медуніверситету ім.Богомольця забирають землю

Сьогодні, 2 серпня, Вищий господарський суд України розгляне касаційну скаргу спортивного оздоровчого табору «Медик», що належить Національному медичному університету ім. О.Богомольця.

Про це у коментарі УНІАН повідомив адвокат Національного медичного університету ім. О.Богомольця Ігор ХАСИН.

За його словами, від рішення суду залежить, залишиться база відпочинку у розпорядженні медиків чи на її місці з`являться маєтки «нових українців».

Як нагадав адвокат, близько року тому Козинська селищна рада направила позов у суд з вимогою забрати 5,3 гектара землі в оздоровчого табору, який нібито знаходиться на території селищної ради і на який нібито медики не мають права.

Адвокат Національного медуніверситету ім. О.Богомольця стверджує, що земля була виділена під оздоровчий табір ще у середині минулого сторіччя, а державний акт відповідного українському законодавству зразка медуніверситет одержав ще у 2003 році. Тоді ж законність права користування землею була підтверджена Верховною Радою України, Обухівською райрадою, санітарною та екологічною службами. Самою ж селищною радою Козина був узгоджений проект і межі земельної ділянки.

І.ХАСИН нагадав, що у 2004 році в результаті конфлікту голови селищної ради і частини місцевих депутатів була знищена значна частина документації селищної ради.

За словами І.ХАСИНА, факт наявності держакта на землю і право медиків на користування саме 10 гектарами землі підтверджують і в Державному комітеті із земельних ресурсів. Так, у Держкомземі стверджують, що на основі перевірки документації по землеустрою і відведенню землі за медінститутом числиться саме 10 га землі, сама ж ділянка знаходиться за межами населеного пункту.

Як заявив директор спортивно-оздоровчого табору «Медик» Олександр СПІРІЧЕВ, «всупереч наявності держакта на землю і висновкам Держкомзему, суди різних інстанцій, у т.ч. Господарський і Апеляційний господарський суди Київської області «чомусь» багато разів задовольняли позови козинських чиновників».

Після детального розслідування до справи долучилася Генеральна прокуратура України, що стала на захист прав медиків. Медики сподіваються, що на цей раз суд розгляне справу об`єктивно, з урахуванням документів і висновку Держкомзему, відзначив О.СПІРІЧЕВ.

На думку представників медуніверситету, земля, що знаходиться у користуванні оздоровчого табору, знадобилася селищній раді зовсім не для облаштування громадського пляжу. «Неважко припустити, - вважає О.СПІРІЧЕВ, - що на цю землю, загальна вартість якої становить десятки мільйонів доларів, уже є претенденти – з тих, хто так хоче побудувати тут черговий палац. А ось викладачам і студентам медуніверситету відпочивати і оздоровлюватися буде ніде».