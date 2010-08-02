Львівщина: добу шукали 3-річну дитину, яка заблукала в лісі

28 липня, о 18.00 біля с. Борщовичі Пустомитівського району Львівської області під час відпочинку з батьками у лісі заблукала трирічна дитина.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської ОДА, проведеними пошуковими заходами, до яких було залучено 89 осіб та 14 одиниць техніки, о 14.45 29 липня співробітниками районного відділу ГУ МВС України у Львівський області у лісі в напрямку до села Новий Яричів Кам`янка-Бузького району дитину було знайдено та направлено для обстеження в Пустомитівську ЦРЛ.

Загрози життю дитини немає.