В Україні у грудні - пробний перепис населення

Кабінет міністрів України розпорядженням № 1566-р від 28 липня 2010 року доручив Державному комітетові статистики провести у Дергачівському районі Харківської області у грудні 2010 року пробний перепис населення.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщений на Урядовому порталі.

Уряд також доручив Державному комітетові статистики у другому півріччі 2010 року та 2011 році здійснити комплекс робіт з підготовки, проведення пробного перепису населення та опрацювання матеріалів за його результатами.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, Харківська обласна та Дергачівська районна держадміністрації повинні надавати в межах своїх повноважень органам державної статистики всебічне сприяння і допомогу у підготовці та проведенні пробного перепису населення.

Уряд також доручив передати бюджетні призначення, передбачені Міністерству фінансів за бюджетною програмою "Державні капітальні видатки", в обсязі 5,02 млн. грн. Державному комітету статистики, спрямувавши їх на видатки споживання в сумі 2,825 млн. грн. (з них на оплату праці — 1,483 млн. грн.) та на видатки розвитку — 2,195 млн. грн.