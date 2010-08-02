«Пивне лобі» в парламенті споює українську націю - експерти

Народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ) вважає, що виробники пива використовують в парламенті потужне лобі для того, щоб не допустити введення на законодавчому рівні обмеження реклами пива та інших слабоалкогольних напоїв.

Таке припущення Д.ВЕТВИЦЬКИЙ висловив, коментуючи ігнорування парламентом вимог громадських організацій розглянути законопроект № 1014-2 про внесення змін до Закону «Про рекламу».

«Цей законопроект вже 27 місяців лежить у Комітеті з питань свободи слова та інформації, хоча, згідно з Регламентом, має бути розглянутий протягом місяця. Я вважаю, тут без лобізму не обійшлося. Питання щодо обмеження реклами пива потрібно розглянути у Верховній Раді найближчим часом – у вересні, для того, щоб ми у всьому пішли цивілізованим шляхом – як в обмеженні вживання спиртних напоїв у громадських місцях, так і в рекламі», – сказав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Депутат вважає, що реклама пива та інших слабоалкогольних напоїв суперечить суті чинного законодавства, прийнятого в січні цього року про обмеження їх продажу і споживання. «Ми зробили велику справу, прийнявши цей закон. Тепер міліція може штрафувати за розпивання пива на вулиці, але з іншого боку, «завдяки» рекламі в свідомості людей ще не змінилося саме ставлення до його вживання. Виходить, що ми забороняємо вживання пива в громадських місцях, а реклама – насаджує», – пояснив він.

Д.ВЕТВИЦЬКИЙ повідомив, що отримав звернення Харківської профспілки студентів з проханням на законодавчому рівні обмежити рекламу слабоалкогольних напоїв. «Мій досвід у парламенті показує: коли існує суспільний запит, законопроекти швидше стають законами. БЮТ і депутати з інших фракцій вимагатимуть якнайшвидшого розгляду цього законопроекту. Ми повинні об’єднати зусилля і на законодавчому рівні обмежити рекламу пива: це буде ще одним кроком до позбавлення країни від пивного алкоголізму», – впевнений депутат.

У свою чергу головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ нагадав про те, що в квітні цього року група депутатів звернулася до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з проханням включити законопроект про обмеження пивної реклами до порядку денного засідання, однак закон не був розглянутий.

В. ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ також звернув увагу, що в чинному Законі «Про рекламу» існує законодавча норма про обмеження реклами горілки і вина на телебаченні. «Зокрема, закон забороняє до 23 годин озвучувати назву горілчаного бренду. Стосовно пива така заборона відсутня. Пиво рекламується цілодобово, відповідно, воно знаходиться не в рівних умовах з тієї ж горілкою, реклама якої хоч і не заборонена, але все-таки обмежена», – вважає він.

Ще один представник «Форуму порятунку Києва» Олег АНДРОС повідомив, що організатори деяких фестивалів почали відмовлятися від залучення виробників спиртних напоїв до фінансування культурних заходів. «Наприклад, спонсором фестивалю «Шешори» в колишні роки виступав один з найвідоміших в Україні виробник горілки, а цього року організатори відмовилися від алкогольного спонсора. Такі ініціативи потрібно вітати, адже на музичні свята такого роду з’їжджається багато молоді, яка легко піддається на рекламу алкоголю», – відзначив він.

Довідка УНІАН. Законопроект про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо реклами алкогольних напоїв та пива), внесений 23 квітня 2008 року народними депутатами Миколою ТОМЕНКОМ та Андрієм ШЕВЧЕНКОМ (обидва – від фракції БЮТ), передбачає більш ефективні обмеження розміщення реклами алкогольних напоїв, пива та інших об’єктів інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої. Зокрема, законопроект пропонує поширити на рекламу пива і напоїв, що виготовляються на його основі, знаків товарів і послуг, під якими випускається пиво та слабоалкогольні напої, обмеження, що діють стосовно реклами алкогольних напоїв і відповідних торговельних марок.

Крім того, пропонується на годину (до 24 годин) продовжити заборону на рекламу алкогольних напоїв на радіо і телебаченні.

Документом також передбачається заборона спонсорства теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої.

Верховна Рада 21 січня 2010 року прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв», відповідно до якого встановлено заборону на вживання пива (крім безалкогольного), алкогольних і слабоалкогольних напоїв в установах охорони здоров’я, у навчальних і навчально-виховних закладах, у громадському транспорті, на зупинках, в підземних переходах, закладах культури, закритих спортивних спорудах, ліфтах, таксофонах, на дитячих і спортивних майданчиках, в приміщеннях державних установ.