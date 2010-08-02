У Судаку при зіткненні катера з катамараном постраждали діти
14:05, 02 серпня 2010Країна
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У Судаку при зіткненні в морі катера з катамараном постраждали двоє дітей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, в катері під час відходу від причалу заклинило дросельну заслінку акселератора, внаслідок чого сталося зіткнення з катамараном, в якому були діти.
В результаті події постраждали двоє дітей, 3 і 4 років, обидва - жителі Судака. Одного з них було доставлено до судакської міської лікарні з попереднім діагнозом "рубана рана задньої поверхні шиї, рвана рана зовнішньої верхньої частини правого передпліччя, стан середнього ступеня тяжкості". Інша дитина дістала численні садна спини, але госпіталізації не потребує.
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