У Судаку при зіткненні катера з катамараном постраждали діти

У Судаку при зіткненні в морі катера з катамараном постраждали двоє дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, в катері під час відходу від причалу заклинило дросельну заслінку акселератора, внаслідок чого сталося зіткнення з катамараном, в якому були діти.

В результаті події постраждали двоє дітей, 3 і 4 років, обидва - жителі Судака. Одного з них було доставлено до судакської міської лікарні з попереднім діагнозом "рубана рана задньої поверхні шиї, рвана рана зовнішньої верхньої частини правого передпліччя, стан середнього ступеня тяжкості". Інша дитина дістала численні садна спини, але госпіталізації не потребує.