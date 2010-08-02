В яких областях завтра буде +42°

Завтра, 3 серпня, температура повітря в ряді регіонів України перевищить +40°.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, на більшій частині території країни очікується суха та спекотна погода з температурою вночі 19-24°, на півдні та сході місцями до 28°, вдень сильна спека 35-39°, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та місцями степовій частині Криму 40-42°.

В західних областях без опадів, лише вдень на Прикарпатті та Закарпатті окремі короткочасні грозові дощі та шквали 15-20 м/с; температура вночі 15-20°, вдень 28-33° (в Карпатах вночі 11-16°, вдень 20-25°). Вітер в Україні східний, південно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області завтра суха погода з температурою вночі 19-24°, вдень сильна спека 35-38°. У Києві вночі 22-24°, вдень 35-37°.

Сьогодні, 2 серпня, температура води в Чорному та Азовському морях 26-29°, в Дніпрі біля Києва - 26°.