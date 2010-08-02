У Росії виявлено випадки захворювання на сибірку

Два випадки захворювання на сибірку виявлено в Омській області в Росії. Стосовно ще чотирьох осіб проводяться лабораторні дослідження.

Як передає ІТАР-ТАСС, все шестеро госпіталізовані до обласної інфекційної лікарні ім. Д.Далматова.

За даними обласної прокуратури, зараження могло статися у середині липня, коли в одному з особистих підсобних господарств Тюкалінського району проводився забій худоби. У двадцятих числах шестеро осіб звернулися до лікарні зі скаргами на погіршення самопочуття. З ознаками сибірки їх відразу госпіталізували до інфекційної лікарні. На сьогодні у двох з госпітализованих діагноз підтвердився, результати аналізів решти будуть готові 1 серпня.

На території підсобного господарства, де сталося зараження, введені обмежувальні заходи, проведена дезинфекція. Під контроль узято коло осіб, які контактували з хворими тваринами і людьми. Встановлено, що 2,5 тонни м`яса було здано на м`ясопереробне підприємство Омська. Вжито заходів з виявлення і вилучення виробленої з нього продукції. Дві туші без ветеринарного свідоцтва було продано іншому жителю Тюкалінського району. Вони також вилучені.