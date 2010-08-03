Коли перепишуть усіх українців

Кабінет міністрів України розпорядженням № 1565-р від 28 липня 2010 року переніс проведення Всеукраїнського перепису населення з 2011 на 2012 рік, а проведення пробного перепису - з 2009 на 2010 рік.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщений на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін виділив понад 5 млн. грн. на проведення у грудні 2010 року пробного перепису населення.

Пробний перепис поводитиметься у Дергачівському районі Харківської області.