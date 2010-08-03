У Росії пожежами охоплено 17 регіонів, кількість загиблих збільшилась до 40 чоловік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я і соціального розвитку РФ.

«Всього охоплено пожежами 17 суб`єктів Російської Федерації», - говориться в повідомленні. У 8 суб`єктах РФ (Архангельська, Волгоградська, Саратовська, Володимирська, Іванівська, Свердловська, Ленінградська області, Республіка Марій Ел) звернень по медичну допомогу не було.

У 9 суб`єктах РФ (Республіка Мордовія, Камчатський край, Білгородська, Воронезька, Липецька, Московська, Ніжегородська, Рязанська, Тамбовська області) стихійні природні пожежі супроводжуються медико-санітарними наслідками.

Повідомляється, що у всіх пунктах тимчасового розміщення людей відкрито медичні пункти, організовано цілодобове чергування медичного персоналу. У вогнищах займання чергують бригади швидкої медичної допомоги.

Всього за медичною допомогою в цих дев`яти регіонах звернулося 323 постраждалих, амбулаторне лікування одержали 261, госпіталізовано 62 чол. У даний час в лікарнях залишаються 48 чоловік. Всього загинуло 40 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 серпня, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ у зв`язку з лісовими пожежами в 7 регіонах Росії увів режим надзвичайної ситуації, що обмежує допуск громадян на деякі території.

Надзвичайну ситуацію оголошено в Республіці Марій Ел, Мордовії, Володимирській, Воронезькій, Московській, Ніжегородській і Рязанській областях.

Раніше МНС Росії повідомляло про 34 загиблих. За даними Міністерства регіонального розвитку Росії, в результаті лісових пожеж згоріло 1 тис. 862 будинки.