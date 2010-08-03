Херсонщина: 2 жінки у лікарні після укусів невідомих отруйних комах

У Бериславі Херсонської області одразу дві людини протягом доби потрапили до лікарні після укусів отруйних комах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, 2 липня до Бериславської районної лікарні була госпіталізована 26-річна жінка з діагнозом «укус павука». Різновид павука не встановлено.

Того ж дня до тієї самої лікарні поступила 59-річна жінка з діагнозом «укус комахи». Різновид комахи не встановлено.