Українські хірурги провели унікальну операцію на серці немовляти

Фахівці Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.Амосова Академії медичних наук України провели надскладну унікальну операцію дитині з синдромом гіпоплазії серця.

Бригада лікарів Інституту ім. Амосова, очолювана Заслуженим лікарем України, доктором медичних наук, професором Василем Лазоришинцем 1 липня 2010 року вперше в Україні провела успішне оперативне втручання немовляті віком 11 днів та вагою в 3500 кг.

За словами В.ЛАЗОРИШИНЦЯ, раніше встановлення такого діагнозу вважалося смертельним вироком для пацієнтів. “Серед всіх вроджених вад серця така зустрічається від 4% до 8%. В Україні щорічно народжується близько 200 дітей з даною патологією. Без спеціалізованої кардіохірургічної допомоги 100% дітей з даною вадою гинули протягом перших тижнів життя. На сьогоднішній день ситуація змінилася і досвід проведеної операції допоможе врятувати нові життя дітей», - підкреслив кардіохірург.

"Дитина потрапила в лікарню з тяжким пороком - в неї був недорозвинений лівий шлуночок серця, так звана гіпоплазія лівих відділів серця - вроджений дефект. Софійці, так звати маленьку пацієнтку, поставили страшний діагноз ще в череві матері. Тому підготовку командна з провідних лікарів-кардіохірургів почала ще задовго до народження дитини. А вже до лікарні Софійка потрапила на 3-й день свого народження", - розказує Ярослав Труба.

Як зазначив Василь Карпенко, дівчинка пройшла перший - найсерйозніший етап хірургічного лікування, який виконується у віці до 14 днів з дня народження. "Він полягав у тому, щоб ліві відділи серця повністю виключити із кровообігу. В свою чергу правий шлуночок повинен був взяти на себе навантаження малого і великого кола кровообігу, при цьому серце мало працювати так, аби кров для всього організму поступала із одного правого шлуночку. Надалі малечі доведеться пройти ще 2 етапи", - говорить лікар.

”Українські медики вперше провели надзвичайно складну і унікальну операцію дитині з діагнозом гіпоплазія серця. Така операція вже сьогодні дає надію сотням українських дітей, які досі не мали шансів на життя”, - також заявив міністр охорони здоров’я Зіновій МИТНИК.

Керманич МОЗ України від імені Міністерства охорони здоров`я подякував хірургам, анестезіологам, медичним сестрам, операційним сестрам, керівництву Інституту за проведену роботу. "Разом з тим, я би хотів побажати здоров`я маленькій Софійці та наснаги її батькам", - сказав на завершення Міністр.

В Національному Інституті серцево-судинної хірургії ім. Амосова АМНУ перші спроби лікування синдрому гіпоплазії лівих відділів серця були в середині 90-х років. Незважаючи на невдалі результати бригада лікарів продовжила шлях до вирішення цієї проблеми. Були організовані стажування лікарів в передових клініках Європи для ознайомлення з досвідом хірургічного лікування СГЛВС, підготовлене відповідне оснащення для всіх етапів лікування. Разом зі спеціалістами Інституту педіатрії акушерства і гінекології була проведена робота по пренатальній діагностиці СГЛВС. Так, сьогодні в Україні вже проводиться фетальна ехокардіографія (ультразвукове дослідження серця плода) - дозволяє виявити СГЛВС вже на 18-20 тижні вагітності.

Довідка: Захворювання серця і судин є найчастішою причиною смерті населення, як у світі, так і в Україні і складає 61,8% в структурі смертності, залишивши позаду онкологію, туберкульоз, травми та ін. Більшість серцево-судинних захворювань можуть бути ефективно вилікувані лише шляхом хірургічних втручань. Контингент цих хворих в Україні, які потребують кардіохірургічної допомоги, сягає 35 тис. на рік.

Інститут серцево-судинної хірургії засновано у 1983 році М.М.Амосовим, який очолював його до 1988 року. З 1988 року до теперішнього часу директором Інституту є Г.В.Книшов - учень та продовжувач школи М.М.Амосова, академік Академії медичних наук України, член-кореспондент Національної Академії Наук України, доктор медичних наук, професор, Герой України, Лауреат Державної премії 2005 року.

Сьогодні в Інституті розгорнуто 360 ліжок, 14 операційних столів. До його складу входять 13 клінічних відділень, поліклініка, 15 лабораторій.

За час існування Інституту виконано більше ніж 140 тис. операцій на серці. Щороку в Інституті виконується близько 6,5 тисяч операцій і 2 тисячі інтервенційних процедур, амбулаторно обстежуються близько 30 тис. пацієнтів.

Спектр операцій - дуже широкий. В Інституті проводиться хірургічна корекція вроджених вад серця, набутих вад серця, ішемічної хвороби серця, інфекційного ендокардиту, патології аорти та міокарду, оперативне лікування складних порушень ритму серця, широко застосовуються новітні технології в кардіохірургії (стентування коронарних судин та судин нирок, ендоваскулярне (без розрізу) лікування вроджених вад серця та складних аритмій тощо).