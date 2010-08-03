Херсонщина: 5-річна дівчинка - у реанімації після укусу змії
10:20, 03 серпня 2010Країна
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Вкусила на присадибній ділянці
У районному центрі Гола Пристань Херсонська область 2 липня до районної лікарні потрапила 5-річна дівчинка з діагнозом «укус змії».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, змія вкусила дівчинку на присадибній ділянці.
Постраждала дитина перебуває у реанімаційному відділенні лікарні у задовільному стані.
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