Херсонщина: 5-річна дівчинка - у реанімації після укусу змії

Вкусила на присадибній ділянці

У районному центрі Гола Пристань Херсонська область 2 липня до районної лікарні потрапила 5-річна дівчинка з діагнозом «укус змії». Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, змія вкусила дівчинку на присадибній ділянці. Постраждала дитина перебуває у реанімаційному відділенні лікарні у задовільному стані.

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