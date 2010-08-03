В Україні здорожчає молочна продукція

Восени молочна продукція в Україні подорожчає, мінімум, на 30%. Про це УНІАН повідомила прес-служба ГК «Агрополіс» з посиланням на директора ВЕД ГК «Агрополіс» (ТМ «Щедрий вечір») Віктора СМИРНОВА.

На думку В.СМИРНОВА, дані Держкомстату про дефляцію не зачіпають молочну галузь, оскільки ніякого зниження цін на молочну і продукцію, що містить молочні жири, немає.

За його словами, цього року спостерігається зростання цін на молочну продукцію у всьому світі більш як у 2 рази порівняно з минулим роком, особливо на вершкове масло.

«Восени ситуація може ще більше посилитися, оскільки слід враховувати факт сезонності, в цей період надої істотно знижуються. Тому вже зараз можна спрогнозувати зростання цін молочної продукції, як мінімум, на 30% восени», - вважає В.СМИРНОВ.

Також він зазначає, що якщо минулого року була можливість купувати вершкове масло для закладки в Білорусі, то на сьогоднішній день це дуже дорого, а вітчизняні виробники молока не в змозі забезпечити власний ринок.

Довідка УНІАН. Група компаній «Агрополіс» (Торгова марка «Щедрий вечір») заснована в 1993 році. Спеціалізується на виготовленні сухого знежиреного молока, вершкового масла і спредів. До групи компаній входять: ВАТ «Жашковський маслозавод», ВАТ «Христинівський молокозавод», ВАТ «Городищенський маслозавод», ВАТ «Шполянський молокозавод», ЗАТ «Ратновський молокозавод».