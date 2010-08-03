Тернопільщина: створять єдиний центр швидкої медичної допомоги
Хочуть ввести супутниковий зв’язок
На Тернопільщині створять єдиний координаційний центр швидкої медичної допомоги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації Михайло БУРТНЯК під час наради з питань підбиття підсумків роботи відділів швидкої допомоги медичних закладів області за І півріччя 2010 року.
Він пояснив, що необхідність відкриття такого центру зумовлена проблемою взаємодії відділень та бригад швидкої допомоги при надзвичайних ситуаціях з великою кількістю потерпілих.
Також М.БУРТНЯК наголосив на необхідності введення в області супутникової системи зв’язку.
За підсумками наради працівникам управління доручено розробити план заходів щодо впровадження координаційного центру швидкої медичної допомоги, а також вивчити можливості обладнання бригад швидкої допомоги супутниковим зв’язком.