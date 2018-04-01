Нові правила від МОЗ: вимагайте від керівництва 2 літри води на день, кондиціонер і вологе прибирання

Здоров`ям киян, у зв`язку зі спекою, уже всерйоз занепокоїлися в МОЗ та київській мерії. Керівникам фірм наказано напувати підлеглих водою, ставити кондиціонери і збільшувати обідні перерви. Якщо співробітників будуть і далі мучити спекою, керівництву загрожують штрафами аж до закриття фірми.

ЙДІТЬ У СЕС. Міністерство охорони здоров`я і столична СЕС вже розіслали керівникам підприємств листи з переліком заходів щодо захисту працівників від спеки. Серед іншого, їм запропоновано постачати підлеглих холодною питною водою (з розрахунку 2 літра на людину в день), щоденно проводити вологе прибирання приміщень, встановити кондиціонери ... Щоправда, з останнім пунктом проблема - за кондиціонерами, як розповіли нам у магазинах, зараз черги на два тижні вперед. Температура в приміщеннях, згідно з нормами, не повинна перевищувати 28 градусів, вологість - 55-75%, повітря повинне рухатися зі швидкістю 0,1-0,5 мсек.

«Якщо ці норми не дотримано, на керівника може бути накладено штраф», - сказала нам в. о. начальника відділу гігієни праці столичної СЕС Наталія Опанасенко. Штраф складає від 102 до 425 гривень, якщо ж керівництво й надалі продовжить піддавати співробітників мукам через нестерпну спеку на робочому місці, справа може дійти і до закриття підприємства.

«Головний лікар СЕС Києва має право видати припис про закриття підприємства в такому разі», - каже головний лікар СЕС Солом`янського району Михайло Лозовий.

Поки нікого не штрафували. Але в будь-якому випадку звичайні офісні працівники та співробітники держустанов можуть скаржитися на начальство, якщо ті відмовляються дотримуватися належних умов праці, до районних СЕС. Ті будуть також проводити свої рейди. Керівники вже в паніці.

«У нас немає грошей на кондиціонер. Хіба що тоді людям зарплату платити не будемо », - говорить директор магазину на Солом`янці. Продавці тут поливають голову холодною водою, щоб не втратити свідомість.

СІЄСТА. Ще одне нововведення: МОЗ рекомендував підприємствам відпускати працівників на перерву з 13.00 до 16.00. Правда, не всі охоче йдуть на зайві години відпочинку. «І що наші співробітники будуть робити? На вулицю виходити не можна - там спека. Сидіти в офісі і чаї ганяти? », - каже Ірина Панчук, офіс-менеджер юрфірми на проспекті Перемоги.

Щоправда, в «Макдональдсі» співробітникам вже збільшили перерву, а на будівельних майданчиках - «тиха година» з 12.00 до 16.00. Втрачені години компенсують пізно ввечері та вночі.

За даними метеорологів, спека в найближчі дні буде тільки посилиться. Відсьогодні і аж до вихідних температура вдень протримається в межах +38-39 градусів, незначне зниження очікується лише з суботи - до +31-30 градусів.

Тим часом кияни вже складають анекдоти на тему спеки: «Чули, МОЗ рекомендував у спеку побільше пити і менше працювати?» - «Так наш народ все життя так і робить». Або: «З 1 липня в Києві таки підвищили на 40% вартість тепла» - «А я думав, 40-градусна спека - це безкоштовно».

Серед молодих киян популярністю користуються футболки з написами на «спекотну» тематику. З банальними: «Ненавиджу жару», на межі фолу: «Не дивись на мене, я потію» або актуальними: «Купіть мені додому кондиціонер». У магазинах з продажу футболок з малюнками на замовлення говорять, що це зараз модний тренд. У різних фірмах виготовлення таких футболок обійдеться від 80 до 240 гривень, залежно від величини напису і малюнка.

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