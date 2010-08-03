У Польщі заборонили виховувати дітей ляпасами

У Польщі заборонили виховувати дітей за допомогою ляпасів. У республіці з 1 серпня набули чинності поправки до закону "Про боротьбу з насильством в сім`ї".

Правила забороняють тілесні покарання дітей, заподіяння душевних страждань та інші форм приниження дитини. У разі порушення цієї норми, соціальний працівник у присутності співробітника поліції і представника служби охорони здоров`я може забрати дитину, а суд протягом 24 годин прийняти рішення про позбавлення жорстоких мам і тат батьківських прав.

Під час обговорення нового закону багато батьків стверджували, що не уявляють собі процес виховання без ляпасів. Соціальні працівники виступають проти такого способу мислення, заявляючи, що діти заслуговують такої ж пошани, як і дорослі. Фахівці відзначають, що колись тілесні покарання, наприклад порка, застосовувалися відносно дорослих, але з часом, такі заходи були визнані в суспільстві негідними.

Закон передбачає також захист жертв насильства від позбавлення даху над головою. Приміром, якщо раніше агресивного батька не можна було вигнати з квартири, власником якої він є, зараз така можливість існує. Крім цього, у разі виникнення загрози життю або здоров`ю, дитина тепер може бути передана під опіку найближчим родичам. До цього дітей одразу ж відправляли в державні виховні установи.

В останні роки в Польщі фіксується тривожна статистика, яка вказує на зростання кількості випадків жорстокого поводження з дітьми. У 2008 році таких інцидентів було 2,5 тис, а в 2009 році - вже 3,3 тис.

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